«Это молодой техничный игрок». Генменеджер «Авангарда» – о Дергачеве

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переход нападающего Александра Дергачева в состав омской команды.
— Александр Дергачев поборется за место в топ-6, это молодой техничный игрок с поставленным кистевым броском. Уверен, что Саша еще будет прогрессировать. Видим его в команде как центрального нападающего, но это хоккеист, который может сыграть и на краю, он достаточно универсален, — цитирует Волкова официальный сайт «ястребов».
В минувшем сезоне КХЛ Дергачев заработал 23 очка (11+12) в 53 матчах.
источник: ХК «Авангард»