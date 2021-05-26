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Александр Соболев: После интенсивных тренировок у Тедеско я прибавил в физике
26 мая 15:40
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Александр Соболев: После интенсивных тренировок у Тедеско я прибавил в физике

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о конкуренции с Артемом Дзюбой, повреждении голеностопа и желании поиграть за границей.

– Вчера у вас было небольшое недомогание. Почему занимались не в общей группе?

– На прошлой тренировке подвернул голеностоп, и мне решили дать небольшую паузу. Как показывает практика, лучше отдохнуть два-три дня, чем потом не, дай бог, что-то случится. Завтра, надеюсь, уже буду в общей группе.

– От Черчесова который день слышно: «Ребята, терпим». Каково сейчас физическое состояние? Как ноги после тяжелого сезона?

– Кончено, всем тяжело. Нагрузки серьезные. Но все понимают, все терпят, работают. Готовимся к серьезному турниру. Никакой расслабленности быть не должно.

– Какая-то усталость есть или уже полегче себя чувствуете?

– Конечно, есть усталость, потому что идут сборы.

– В сборной три нападающих, и вряд ли кого-то будут убирать с этой позиции. Вас это успокаивает? Получается, вы сто процентов поедите на Евро.

– Я вообще об этом не думаю. А зачем? Просто показываю себя и выполняю свою работу, а там уже все не от меня зависит.

– На одной из тренировок у вас был игровой спор с Дзюбой, когда били по воротам. Он спор выиграл. Вы не расстроились и планируете взять реванш?

– Мы в сборной всегда практикуем игры на интерес, чтобы было больше концентрации. Стараемся забивать даже в пустые ворота, придумываем разные игры.

– Вы кувыркались?

– Да, конечно. Кувыркался.

– Вы много конкурируете с Дзюбой в сборной. Можете рассказать, почему Артем – один из лучших в России и в чем надо прибавить вам, чтобы стать первым нападающим сборной?

– Я устал от всяких сравнений с Дзюбой. Он лучший, потому что забил 20 мячей за сезон.

– Можете представить, что вы когда-нибудь поиграете с ним в одном клубе?

– Сложный вопрос. Думаю, на него никто не сможет ответить.

– Черчесов говорил, что вы, Заболотный и Дзюба – разные футболисты. В чем отличия?

– Вы опять просите меня сравнивать. Это не моя работа. Я не знаю, в чем мы разноплановые. Пусть нас сравнивают тренеры, болельщики и эксперты.

– Был разговоры, что вы хотите заняться своим имиджем, заняться зубами. Это действительно так?

– Я уже брекеты поставил. Но это не так просто, потому что сложно совмещать с тренировками. Неприятно тренироваться в первое время после удаления зубов. Это тяжелее, чем когда нет тренировок.

– Брекеты доставляют дискомфорт. Вы не думали заняться этим после Евро?

– Я начал этим заниматься два месяца назад и уже привык к ним. Но на тренировках и в матчах было некомфортно. Я решил это сделать до Евро, чтобы спокойно туда поехать.

– Можете оценить вклад Тедеско в ваш прогресс, и что вы ему сказал на прощание?

– Я сказал спасибо за сезон. При нем я попал в «Спартак» и знаю, что он очень хотел меня видеть. Я прибавил в физике, потому что у него очень интенсивные тренировки и тяжелые сборы.

– Зобнин заявил, что Евро – это одна из возможностей уехать в Европу для него. Вы ставите для себя такую задачу?

– Многие российские игроки ставят такую задачу. Надо смотреть на многие факторы: на свою игру, поступающие предложения. Но сейчас мне сложно об этом говорить, потому что нет предложений.

– Но вы рассматриваете Евро, как трамплин?

– Да, как и любой футболист. Такой турнир, как Лига чемпионов и чемпионат мира – это трамплин. Шанс показать себя на европейской арене.

– Позавчера был назначен новый главный тренер «Спартака». Как это восприняли и что знаете о Руе Витории?

– Я в инстаграме увидел, что его назначили. Но сейчас я нахожусь в сборной и этого тренера особо не знаю. Знаю только, что он тренировал «Бенфику». Все будет понятно, когда вернусь в «Спартак».

– Как оцениваете интенсивность нагрузок по шкале от одного до десяти, и какое предвкушение от Евро?

– Ощущения двоякие. Работать тут тяжело. И не все ее любят. Но мы терпим и понимаем, что задачи стоят высокие. Соперники у нас сложные. Надо будет выжать из себя максимум. А что касается интенсивности, если брать сегодняшнюю тренировку, я оцениваю ее на девять баллов.

– Сегодня была закрытая тренировка, но было слышно, что Дзюба кричал кому-то, что Игнашевич быстрее тебя бегает. Кому он это говорил?

– Я не знаю. Может, он над собой так шутил?

– Дзюба вчера шутил, что кто-то из ребят просил двойные порции на обед. Кто просил?

– У нас каждый сам следит за своим весом, потому что у всех разная склонность к набору веса.

источник: «Советский спорт»
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