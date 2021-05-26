Бордалас официально покинул должность главного тренера «Хетафе»

Хосе Бордалас на специальной пресс-конференции объявил о том, что он покидает должность главного тренера «Хетафе».

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников «Хетафе», болельщиков и журналистов», – цитирует Бордаласа пресс-служба испанского клуба.

Также 57-летний тренер подтвердил, что в ближайшее время возглавит другую команду. Кто в следующем сезоне будет работать с «Хетафе», пока неизвестно.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Бордалас станет новым главным тренером «Валенсии». Специалист проработал в Хетафе пять лет. Под его руководством команда вернулась в примеру по итогам сезона-2016/17, а в 2019-м пробилась в Лигу Европы, финишировав на пятом месте, что стало ее лучшим результатом в истории.