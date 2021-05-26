Гол Макарова в ворота «Зенита» признали лучшим в сезоне РПЛ-2020/21 (видео)

Гол 23-летнего полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова в ворота питерского «Зенита» был признан лучше в минувшем сезоне РПЛ.
Отмечается, что число в претендентов вошли лучшие забитые мячи каждого игрового месяца, и еще три были отобраны премьер-лигой.
Добавим, что всего на счету Макарова в завершившемся сезоне семь голов и одна результативная передача в 28 матчах.
⚽ Шикарный дриблинг и удар точно в цель – секрет лучшего гола сезона 2020/21 от Дениса Макарова!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
📊 Лучший гол сезона выбран совместно представителями #ТинькоффРПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Макаров pic.twitter.com/OOzbBsV3A4