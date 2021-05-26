Глазнер покинул вышедший в Лигу чемпионов «Вольфсбург», чтобы возглавить «Айнтрахт»

«Айнтрахт» на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера.

Теперь команду из Франкфурта-на-Майне будет тренировать 46-летний австриец Оливер Глазнер, который ранее проработал два сезона в «Вольфсбурге». Контракт заключен до 30 июня 2024 года, а «волки» получат денежную компенсацию за досрочный уход тренера.

Любопытно, что в минувшем сезоне бывшая и будущая команда Глазнера были конкурентами за попадание в Лигу чемпионов. В итоге на четвертом месте финишировал «Вольфсбург», опередив «Айнтрахт» лишь на одно очко. В следующем сезоне «волки» выступят в ЛЧ, а франкфуртцы, оказавшиеся пятыми по итогам чемпионата Германии, сыграют в Лиге Европы.

Ранее «Айнтрахт» три года тренировал другой австриец Ади Хюттер, который возглавил «Боруссию» из Менхенгладбаха.