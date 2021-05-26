Симоне Индзаги может сменить Конте на посту главного тренера «Интера»

Tuttomercatoweb сообщает, что в случае ухода Антонио Конте «Интер» может возглавить Симоне Индзаги, который с 2016 года занимает должность главного тренера «Лацио».

Еще в понедельник, 24 мая, представители сине-черных провели беседу с Индзаги-младшим на предмет возможного сотрудничества.

Итальянская пресса утверждает, что в ближайшее время Конте покинет «Интер», поскольку не согласен с планами руководства по сокращению бюджета и продаже нескольких ключевых игроков.

Напомним, что под началом бывшего тренера «Ювентуса» миланский клуб в сезоне-2020/21 впервые с 2010 года завоевал чемпионский титул.

«Лацио» в минувшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, получив путевку в Лигу Европы.