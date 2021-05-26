Калакуцкий объяснил причины ухода из «Крыльев Советов»

Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал свой уход из клуба.

— Мне кажется, что причины моего ухода из клуба в целом, думаю, понятны – это некое изменение вектора развития клуба и иная система приоритетов. Но мне кажется, что нужно время, чтобы тщательнее проанализировать все это. Я недолго работал в «Крыльях Советов», всего один сезон, и когда приходил в клуб, ставились задачи в определенном направлении, а по прошествии сезона подходы начали несколько меняться. Это связано в основном со спортивной частью деятельности, — цитирует Калакуцкого ТАСС.

Добавим, что самарцы в сезоне-2020/21 победили в ФНЛ и дошли до финала Кубка России, где проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.