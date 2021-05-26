Промес вошел в окончательную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, Вильена – нет

Стал известен состав сборной Нидерландов на предстоящий чемпионат Европы.
Отметим, что в список попал полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. Другой игрок, выступающий в РПЛ – хавбек Краснодара Тонни Вильена остался за бортом заявки.
Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия», Испания), Мартен Стекеленбург («Аякс»), Тим Крул («Норвич», Англия).
Защитники: Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», Англия), Оуэн Вейндал (АЗ), Стефан де Врей («Интер», Италия), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Маттейс де Лигт («Ювентус», Италия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Джоэль Велтман («Брайтон», Англия),
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона», Испания), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Дэви Классен, Райан Гравенберх (оба — «Аякс»), Тен Копмейнерс (АЗ), Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед», Англия).