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Болгария - Первая лига 20:00 Арда 0 Локомотив Пл 0 П1 3.70 Х 3.30 П2 2.00
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 Лудогорец 0 П1 1.82 Х 3.70 П2 3.90
ЧМ-2021 20:15 Беларусь 0 Великобритания 0 П1 1.14 Х 10.0 П2 13.0
ЧМ-2021 20:15 Канада 0 Норвегия 0 П1 1.16 Х 9.70 П2 11.5
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26 мая 17:28
автор: Артем Спиридонов

«Мне трудно понять логику Черчесова». Наумов – об отсутствии Гильерме в заявке России на Евро-2020

Ранее бразилец был признан лучшим вратарем РПЛ по итогам минувшего сезона.

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на решение Станислава Черчесова не вызывать вратаря железнодорожников в сборную России.

— Мне трудно понять логику Черчесова. Отсутствие Гильерме он объясняет тем, что вратарь пропустил много от «Зенита». Но я посмотрел два раза этот матч, и там все голы практически неберущиеся. А если мы говорим об омоложении, то Дюпин тоже не молод. Гильерме не был бы лишним в этой сборной, он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Он был бы хорошим помощником тренера. Зря его Черчесов не вызвал. Никто из вратарей сборной не сильнее Гильерме, а если смотреть по стабильности, то Маринато даже лучше, — цитирует Наумова «Чемпионат».

Напомним, Гильерме в минувшем сезоне РПЛ бразилец отыграл 25 матчей и 14 раз оставлял ворота «сухими».

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