«Мне трудно понять логику Черчесова». Наумов – об отсутствии Гильерме в заявке России на Евро-2020

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на решение Станислава Черчесова не вызывать вратаря железнодорожников в сборную России.

— Мне трудно понять логику Черчесова. Отсутствие Гильерме он объясняет тем, что вратарь пропустил много от «Зенита». Но я посмотрел два раза этот матч, и там все голы практически неберущиеся. А если мы говорим об омоложении, то Дюпин тоже не молод. Гильерме не был бы лишним в этой сборной, он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Он был бы хорошим помощником тренера. Зря его Черчесов не вызвал. Никто из вратарей сборной не сильнее Гильерме, а если смотреть по стабильности, то Маринато даже лучше, — цитирует Наумова «Чемпионат».

Напомним, Гильерме в минувшем сезоне РПЛ бразилец отыграл 25 матчей и 14 раз оставлял ворота «сухими».