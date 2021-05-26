СМИ: Месси останется в «Барселоне» до 2023 года

33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласился остаться в составе сине-гранатовых. Об этом сообщает El Confidencial.

По данным источника, форвард продлит трудовой договор, истекающий этим летом, до 2023 года.

Напомним, аргентинец выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В составе испанского гранда он становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Добавим, что в прошедшем сезоне примеры футболист провел 35 матчей, забил 30 голов и отдал 11 ассистов.