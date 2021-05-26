Черышев – перед финалом Лиги Европы: Сегодня будет красивый и интересный матч

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Черышев назвал фаворита в предстоящем финале Лиги Европы-2020/21.

— Уверен, сегодня будет красивый и интересный матч. «Манчестер Юнайтед» силен своими именами, но команда Эмери постарается нивелировать все сильные стороны «МЮ». К тому же, Унаи еще и фартовый в этом турнире. Думаю, что его «Вильярреал» сегодня обязательно победит, — передает слова Черышева «СЭ».

Напомним, что матч начнется сегодня в 22:00 мск в польском Гданьске.