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26 мая 19:04
автор: Максим Скороходов

Совет ПФЛ принял решение по объединению с ФНЛ

На заседании присутствовал директор по развитию РФС Максим Митрофанов и президент ФНЛ Александр Алаев.

Совет ПФЛ 26 мая принял решение, что в следующем сезоне команды турнира войдут в ФНЛ, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

«Учитывая решения Общего собрания Футбольной Национальной Лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам Ассоциации «ПФЛ» и участникам Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона 2021-2022 годов в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями Ассоциацией профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная Лига», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.

По информации СМИ, в следующем сезоне Футбольную национальную лигу разделят на два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором выступят клубы-участники нынешней ПФЛ. Последний, в свою очередь, будет разбит на четыре группы. К слову, в таком же формате сейчас разыгрывается первенство ПФЛ.

источник: ПФЛ
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