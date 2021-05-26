Совет ПФЛ принял решение по объединению с ФНЛ

Совет ПФЛ 26 мая принял решение, что в следующем сезоне команды турнира войдут в ФНЛ, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

«Учитывая решения Общего собрания Футбольной Национальной Лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам Ассоциации «ПФЛ» и участникам Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона 2021-2022 годов в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями Ассоциацией профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная Лига», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.

По информации СМИ, в следующем сезоне Футбольную национальную лигу разделят на два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором выступят клубы-участники нынешней ПФЛ. Последний, в свою очередь, будет разбит на четыре группы. К слову, в таком же формате сейчас разыгрывается первенство ПФЛ.