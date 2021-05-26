УЕФА наказал Ибрагимовича денежным штрафом за связь с букмекерской конторой

УЕФА завершил расследование в отношении нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в 2018 году компания Ибрагимовича приобрела 10% акций фирмы, которая является единственным акционером БК Bethard.

В то же время существует правило, по которому футболисты, имеющие финансовую заинтересованность в букмекерских компаниях, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой организации.

26 мая на официальном сайте УЕФА появилось дисциплинарное решение относительно шведа и миланского клуба, по которому Ибрагимовичу выписан штраф в 50 тысяч евро и требование прекратить сотрудничество с Bethard. Что касается «Милана», то клуб был оштрафован на 25 тысяч евро.