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26 мая 20:02
автор: Максим Скороходов

УЕФА наказал Ибрагимовича денежным штрафом за связь с букмекерской конторой

Ранее сообщалось, что шведский форвард может получить дисквалификацию.

УЕФА завершил расследование в отношении нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в 2018 году компания Ибрагимовича приобрела 10% акций фирмы, которая является единственным акционером БК Bethard.

В то же время существует правило, по которому футболисты, имеющие финансовую заинтересованность в букмекерских компаниях, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой организации.

26 мая на официальном сайте УЕФА появилось дисциплинарное решение относительно шведа и миланского клуба, по которому Ибрагимовичу выписан штраф в 50 тысяч евро и требование прекратить сотрудничество с Bethard. Что касается «Милана», то клуб был оштрафован на 25 тысяч евро.

источник: UEFA (УЕФА)
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