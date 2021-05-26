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26 мая 20:30
автор: Артем Спиридонов

Источник: Конте договорился с «Интером» о расторжении контракта

На фоне финансовых проблем миланского клуба у главного тренера возникли разногласия с руководством.

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте договорился с руководством команды о расторжении соглашения, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в твиттере.

По информации источника, «нерадзурри» выплатят итальянскому специалисту семь миллионов евро за досрочное расторжение контракта, по которому Конте должен был руководить командой до июня 2022 года.

Конте в клубе может заменить или наставник «Лацио» Симоне Индзаги, или Массимилиано Аллегри.

По итогам сезона-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии.

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