Источник: Конте договорился с «Интером» о расторжении контракта

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте договорился с руководством команды о расторжении соглашения, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в твиттере.

По информации источника, «нерадзурри» выплатят итальянскому специалисту семь миллионов евро за досрочное расторжение контракта, по которому Конте должен был руководить командой до июня 2022 года.

Конте в клубе может заменить или наставник «Лацио» Симоне Индзаги, или Массимилиано Аллегри.

По итогам сезона-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии.