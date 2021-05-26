Официально: Конте покинул «Интер»

Миланский «Интер» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что наставник итальянского гранда не согласен с руководством по некоторым вопросам. В частности, он не поддержал понижение зарплаты на 20%, а также продажу ключевых футболистов. По данным СМИ, за досрочное прекращение договора, рассчитанного до 2022 года, Конте получит семь млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне тренер помог миланцам выиграть чемпионат Италии впервые за 11 лет. До «Интера» Конте возглавлял туринский «Ювентус», с которым трижды побеждал в серии А, и лондонский «Челси», у руля которого стал чемпионом АПЛ.