Мальдини подтвердил, что Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом».

Директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с «россонери» и покинет команду этим летом.

«Джиджи был лидером, а часто и капитаном «Милана». Людям трудно понять, что значит быть профессионалом, когда собираешься поменять команду. Я знаю, как это трудно принять. Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану», Джиджи сделал это, он никогда не потеряет нашего уважения. Пути расходятся, я могу пожелать только самого лучшего такому чуткому мальчику, как он», - приводит слова Мальдини MilanNews.it.

Отметим, что Доннарумма провел за основную команду «Милана» 251 игру, в которых пропустил 265 голов.