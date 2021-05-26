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26 мая 21:00
автор: Максим Скороходов

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на финал Лиги Европы

Матч пройдет в польском городе Гданьск.

Стали известны стартовые составы команд финала Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Фойт, Альбиоль, Капу, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Ж. Морено, Бакка.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Линделёф, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

Встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в случае победы испанский клуб получит путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «МЮ», в свою очередь, выступит в главном турнире Европы, поскольку финишировал на второй позиции в АПЛ.

источник: UEFA (УЕФА)
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