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26 мая 21:24
автор: Максим Скороходов

Клубы Суперлиги назвали открытие дисциплинарного дела против них прямой атакой на демократию

О том, что УЕФА возбудил дело в отношении трех клубов, не вышедших из Суперлиги, стало известно накануне.

Испанские «Барселона» и «Реал», а также итальянский «Ювентус» опубликовали на своих официальных сайтах заявление, критикующее открытие УЕФА дисциплинарного дела против них.

Именно эти три клуба остаются единственными, кто на данный момент не покинул Суперлигу.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал Мадрид» хотят заявить о категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трем наиболее важным структурам в истории футбола. Такое отношение — это вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление в адрес УЕФА, советуя воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

Открытие дисциплинарного производства УЕФА необъяснимо. Это прямая атака на демократические законы, при этом представляющая собой неуважение к авторитету самих судов. С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА, с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках стабильности и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.

Вместо того, чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы откажемся от судебных разбирательств, ставящих под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал», которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или давления, но при этом сохраняют твердую готовность обсуждать срочные решения уважительно, посредством диалога,

Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха», — говорится в заявлении, которое приводит «Чемпионат».

Напомним, что в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Но через два дня из-за критики общественности большинство из них - «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Атлетико», «Интер» покинули новый проект. Все эти клубы по решению УЕФА заплатят штрафы в 15 миллионов евро, которые пойдут на развитие футбола. Также они отдадут 5 процентов от будущей прибыли от участия в еврокубках.

«Барселону», «Реал» и «Ювентус», по словам президента УЕФА Александра Чеферина, ждут более серьезные санкции даже, если они в будущем покинут «Суперлигу».

источник: Чемпионат.com
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