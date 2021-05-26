Клубы Суперлиги назвали открытие дисциплинарного дела против них прямой атакой на демократию

Испанские «Барселона» и «Реал», а также итальянский «Ювентус» опубликовали на своих официальных сайтах заявление, критикующее открытие УЕФА дисциплинарного дела против них.

Именно эти три клуба остаются единственными, кто на данный момент не покинул Суперлигу.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал Мадрид» хотят заявить о категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трем наиболее важным структурам в истории футбола. Такое отношение — это вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление в адрес УЕФА, советуя воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

Открытие дисциплинарного производства УЕФА необъяснимо. Это прямая атака на демократические законы, при этом представляющая собой неуважение к авторитету самих судов. С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА, с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках стабильности и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.

Вместо того, чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы откажемся от судебных разбирательств, ставящих под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Ювентус» и «Реал», которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или давления, но при этом сохраняют твердую готовность обсуждать срочные решения уважительно, посредством диалога,