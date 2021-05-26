ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 2-й тайм, 85' Вильярреал 1 Манчестер Юнай 1 П1 14.0 Х 1.24 П2 5.50
26 мая 22:03
автор: Максим Скороходов

Черебуни станет новым спортивным директором «Ювентуса»

Специалист на этой должности заменит Фабио Паратичи.

«Ювентус» повысит спортивного координатора команды Луиджи Черебуни до должности спортивного директора, сообщает спортивный журналист Николо Скира.

Напомним, что этот пост стал вакантным сегодня, после того как «Ювентус» сообщил о расставании с Фабио Паратичи.

Паратичи был спортивным директором в туринском клубе с сезона-2011/12, за время его работы «Ювентус» выиграл девять титулов чемпиона Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2020/21 «Ювентус» в серии А занял четвертое место и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У Кокорина во "Фиорентине" будет новый главный тренерТренером месяца в РПЛ стал Леонид СлуцкийРазработчик платформы облачного гейминга Playkey войдет в состав Mail.ru Group«Трусливый поступок». В Америке защищают ОвечкинаРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоСборная России по хоккею проиграла Швейцарии
«Теперь ждать вратаря из НХЛ — глупость». Николишин — о победе над Данией
Третью победу российской сборной на ЧМ-2021 в Риге «Плеймейкеру» прокомментировал чемпион мира-1993 Андрей Николишин.
Видео всех голов ЧМХ 26.05.2021: Россия засушила датчан, британцы «ввели санкции» против Белоруссии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в шестой соревновательный день: Россия - Дания, Казахстан - Германия, Белоруссия - Великобритания, Канада - Норвегия.
Болезнь Захаряна, травма Соболева, дилемма Рамоса и «список 33» Саутгейта. Дайджест Евро-2020
Подборка новостей из стана национальных сборных, продолжающих подготовку к стартующему 11 июня чемпионата Европы по футболу.
В Баффало-2011 Тарасенко с Брагиным сотворили чудо. Станет ли звездный форвард героем Риги-2021?
Итоговый результат сборной России на чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, как в команду впишется вызванный из-за океана после вылета из Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.
Видео всех голов ЧМХ 25.05.2021: припертые к стенке шведы забили семь Швейцарии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в пятый соревновательный день: Великобритания - Дания, США - Казахстан, Швейцария - Швеция, Финляндия - Норвегия.
В Думе заговорили о бойкоте ЧМ-2021 Россией и Белоруссией. Скандал с флагом набирает обороты
Что происходит в столице чемпионата мира по хоккею, в который неожиданно вмешалась политика.
Королевское окончание сезона польского короля. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей, финальной неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Эксперименты господина Федуна меня убивают». Кавазашвили — о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не стал подбирать слов, комментируя «Плеймейкеру» приход в стан красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Наше поражение от словаков — не сенсация. Фаворитов в Риге нет». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Латвии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Москвы по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту. 23.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика