Черебуни станет новым спортивным директором «Ювентуса»

«Ювентус» повысит спортивного координатора команды Луиджи Черебуни до должности спортивного директора, сообщает спортивный журналист Николо Скира.

Напомним, что этот пост стал вакантным сегодня, после того как «Ювентус» сообщил о расставании с Фабио Паратичи.

Паратичи был спортивным директором в туринском клубе с сезона-2011/12, за время его работы «Ювентус» выиграл девять титулов чемпиона Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2020/21 «Ювентус» в серии А занял четвертое место и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».