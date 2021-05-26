Агент Эрика Рамиреса подтвердил переговоры с «Рубином»

В Баффало-2011 Тарасенко с Брагиным сотворили чудо. Станет ли звездный форвард героем Риги-2021?

Итоговый результат сборной России на чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, как в команду впишется вызванный из-за океана после вылета из Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.