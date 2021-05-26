Агент Эрика Рамиреса подтвердил переговоры с «Рубином»

Футбольный агент Рафаэль Рейес, чьим клиентом является венесуэльский нападающий словацкого ДАК 1904 Эрик Рамирес, подтвердил интерес казанского «Рубина» к своему подопечному.
«Переговоры по переходу Рамиреса в «Рубин» находятся в завершающей стадии. Эрик проходит медосмотр», - приводит слова Рейеса Sport24.ru.
Напомним, 20 мая сообщалось о том, что казанский клуб заплатит за новичка 3 миллиона евро.
В текущем сезоне Рамирес в 34 играх забил 17 голов и отдал восемь голевых передач.
источник: Sport24.ru