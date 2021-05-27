Агент Надо подтвердил, что ЦСКА интересуется сенегальским полузащитником

Агент Ибрагим Нас, чьим клиентом является сенегальский полузащитник «Фатиха Карагюмбрюк» Алассане Ндао, подтвердил что игроком интересуется ЦСКА.

«Да, ЦСКА связывался с «Фатих Карагюмбрюк» насчет моего клиента. Сейчас идут переговоры о трансфере. Надеюсь, что они будут завершены успешно», - приводит слова Наса Метарейтинг.

Стоит отметить, что ЦСКА – не единственный претендент на Ндао. За сенегальцем уже некоторое время следят скауты испанской «Севильи», а итальянская «Фиорентина» сделала «Фатиху» предложение в 4 миллиона евро.

Африканец выступает за стамбульскую команду с января 2020 года, а в минувшем сезоне чемпионата Турции забил 11 мячей и сделал девять голевых передач в 38 матчах.