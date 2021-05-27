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27 мая 00:07
автор: Максим Скороходов

Агент Надо подтвердил, что ЦСКА интересуется сенегальским полузащитником

Армейцы ведут переговоры со стамбульским «Фатихом Карагюмрюк».

Агент Ибрагим Нас, чьим клиентом является сенегальский полузащитник «Фатиха Карагюмбрюк» Алассане Ндао, подтвердил что игроком интересуется ЦСКА.

«Да, ЦСКА связывался с «Фатих Карагюмбрюк» насчет моего клиента. Сейчас идут переговоры о трансфере. Надеюсь, что они будут завершены успешно», - приводит слова Наса Метарейтинг.

Стоит отметить, что ЦСКА – не единственный претендент на Ндао. За сенегальцем уже некоторое время следят скауты испанской «Севильи», а итальянская «Фиорентина» сделала «Фатиху» предложение в 4 миллиона евро.

Африканец выступает за стамбульскую команду с января 2020 года, а в минувшем сезоне чемпионата Турции забил 11 мячей и сделал девять голевых передач в 38 матчах.

источник: «Метарейтинг»
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