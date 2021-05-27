«Вильярреал» выиграл Лигу Европы, победив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы, победив в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 (пен. 11:10).

Первый тайм остался за «желтой субмариной». Нападающий Херард Морено на 29-й минуте замкнул подачу Даниэла Парехо со штрафного.

Но «красные дьяволы» отыгрались в начале второго отрезка игры. После подачи углового мяч сначала покинул штрафную «Вильярреала», но на добивании был игрок «МЮ», после чего Эдинсон Кавани в сутолоке был удачливее всех и забил гол на 55-й минуте.

Больше голов в основное время забито не было, и встреча перешла в овертайм, где обе команды также не смогли выявить победителя.

В серии пенальти обе команды забили все первые пять ударов с одиннадцатиметровой отметки, в итоге все полевые игроки были точны, а в дуэли вратарей лучше оказался голкипер испанской команды Херонимо Рульи, который сначала забил де Хеа, а потом отбил его удар.