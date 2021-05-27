«Вильярреал» выиграл Лигу Европы, победив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы, победив в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 (пен. 11:10).
Первый тайм остался за «желтой субмариной». Нападающий Херард Морено на 29-й минуте замкнул подачу Даниэла Парехо со штрафного.
Но «красные дьяволы» отыгрались в начале второго отрезка игры. После подачи углового мяч сначала покинул штрафную «Вильярреала», но на добивании был игрок «МЮ», после чего Эдинсон Кавани в сутолоке был удачливее всех и забил гол на 55-й минуте.
Больше голов в основное время забито не было, и встреча перешла в овертайм, где обе команды также не смогли выявить победителя.
В серии пенальти обе команды забили все первые пять ударов с одиннадцатиметровой отметки, в итоге все полевые игроки были точны, а в дуэли вратарей лучше оказался голкипер испанской команды Херонимо Рульи, который сначала забил де Хеа, а потом отбил его удар.
«Вильярреал» выиграл первый трофей в истории клуба, а его главный тренер Унаи Эмери выигрывает второй по значимости еврокубок четвертый раз за тренерскую карьеру, ранее под его руководством другой испанский клуб «Севилья» выигрывал Лигу Европы три сезона подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16).
Добавим также, что благодаря этой победе «Вильярреал» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Лига Европы
Финал
«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) - 1:1 (1:0) (пен. 11:10)
Голы: Морено, 29 - Кавани, 55
Серия пенальти: Жерар Морено – 1:0. Мата – 1:1. Раба – 2:1. Теллес – 2:2. Пако Алькасер – 3:2. Бруну Фернандеш – 3:3. Альберто Морено – 4:3. Рашфорд – 4:4. Парехо – 5:4. Кавани – 5:5. Мой Гомес – 6:5. Фред – 6:6. Альбиоль – 7:6. Джеймс – 7:7. Коклен – 8:7. Шоу – 8:8. Гаспар – 9:8. Туанзебе – 9:9. Пау Торрес – 10:9. Линделеф – 10:10. Рульи – 11:10. Де Хеа – 11:10 (вратарь).
«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88), Пино (Пако Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Тригерос (Мой Гомес, 77), Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Уан-Биссака (Теллес, 120+3), Байи (Туанзебе, 115), Линделеф, Шоу, Мактоминай (Мата, 120+3), Погба, Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд (Джеймс, 116), Кавани.
Предупреждения: Капу, 54. Байи, 82. Фойт, 84. Кавани, 113.