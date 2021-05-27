Полузащитник «Вильяррела» Франсис Коклен: Серия пенальти - лотерея, и мы рады выиграть ее

Французский полузащитник «Вилльяррела» Франсис Коклен дал комментарий после победы своей команды над «Манчестером Юнайтед» в серии пенальти в финале Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти - всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас» - приводит слова Коклена пресс-служба УЕФА.

Напомним, что все полевые игроки обеих команд свои послематчевые пенальти реализовали, а в дуэли вратарей лучше оказался голкипер испанской команды Херонимо Рульи, который сначала забил де Хеа, а потом отбил его удар.