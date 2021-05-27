Капу стал лучшим игроком финала Лиги Европы

Полузащитник «Вильярреала» Этиен Капу признан лучшим игроком финала Лиги Европы.

«Он превосходно играл в роли опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре «Вильяреала». Был силен в каждом единоборстве» - приводит пресс-служба УЕФА слова представителя группы технических наблюдателей Душана Фитцеля.

Напомним, что в финале испанский клуб победил «Манчестер Юнайтед», основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее был «Вильярреал» (11:10)