Кавани, Мактоминей, Морено и Капу претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырех футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В число соискателей награды вошли футболисты «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и Скотт Мактоминей, а также игроки «Вильярреала» Жерар Морено и Этьен Капу.
Отметим, что Капу был признан лучшим игроком матча, Кавани отметился забитым голом, а Мактоминей сделал результативную передачу.
Добавим, отдать голос за лучшего игрока недели можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в финальном матче «Вильярреал» в серии пенальти переиграл «Юнайтед» и стал впервые в истории обладателем трофея Лиги Европы.