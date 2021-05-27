Кавани, Мактоминей, Морено и Капу претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В «Спартаке» — Витория, а у Эмери — виктория. Как «Вильярреал» выиграл у «МЮ» невероятный финал Лиги Европы

В финальном поединке Лиги Европы-2021 «Вильярреал» после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) в серии пенальти одолел «МЮ» (11:10), выиграв свой первый евротрофей. Для главного тренера испанской команды и бывшего наставника «Спартака» Унаи Эмери это четвертый триумф в ЛЕ в карьере.