Сульшер - после поражения «МЮ» в финале ЛЕ: Все расстроены, но мы должны извлечь из этого урок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения своей команды в финальном матче Лиги Европы от «Вильярреала». Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба - 11:10.

«В футболе часто исход игры решает один удар. Мы должны почувствовать горечь поражения и попытаться больше не повторять таких ошибок. В раздевалке тишина и разочарование, но мы должны извлечь урок из неудачи и продолжать свой путь», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Вильярреал» стал обладателем трофея ЛЕ впервые в своей истории. Унаи Эмери побеждает в этом турнире в четвертый раз, это рекордный показатель.