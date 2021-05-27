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27 мая 07:35
автор: Степан Шереметьев

Эмери - о победе в финале ЛЕ над «Манчестер Юнайтед»: Мы гордимся собой, команда заслужила титул

«Вильярреал» стал обладателем трофея впервые в своей истории.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги Европы над «Манчсетер Юнайтед». Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба - 11:10.

«Команда очень много работала ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы счастливы и очень гордимся собой. «Вильярреал» заслужил победу. Игроки выдали качественную игру, несмотря на то, что нам противостоял «Юнайтед»», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Вильярреал» стал обладателем трофея ЛЕ впервые в своей истории. Эмери побеждает в этом турнире в четвертый раз, это рекордный показатель.

источник: UEFA (УЕФА)
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