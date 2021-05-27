Агент Клюев: Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока московского ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе клубов из Европы к своему клиенту.

«Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не 1-2 игры. Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок. Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина», - приводит слова Клюева «СЭ».

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 армейцы финишировали в чемпионате России на шестом месте, не сумев попасть в еврокубки. Кучаев, являющийся воспитанником ЦСКА, провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.