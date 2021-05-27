Агент Клюев: Головин счастлив в «Монако», но мы готовы выслушать предложения других команд

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем своего клиента.

«Головин счастлив в «Монако», но мы готовы будем пообщаться, если будет достойное предложение клуб на клуб. Саша хочет прогрессировать и расти. Что будет дальше - посмотрим. Головин - это недешевый игрок. Могу сказать, что по нему точно есть заинтересованность у других команд, ведется работа, но всех деталей я раскрыть не могу», - приводит слова Клюева «СЭ».

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 «Монако» завоевал бронзовые награды лиги 1 и получил право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Головин провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Россиянин в 2018 году перешел в княжеский клуб из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.