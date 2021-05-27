Врач сборной России - о шансах Захаряна сыграть на Евро-2020: Когда он выздоровеет - будем решать

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов оценил шансы полузащитника Арсена Захаряна сыграть на предстоящем чемпионате Европы-2020.

Напомним, что у игрока «Динамо» было выявлены признаки бактериальной ангины. Футболист покинул расположение национальной команды и не полетел на сбор в Австрии.

«Он болеет, пока лечится. Давайте он выздоровеет — и будем решать. Есть ли шансы сыграть на Евро? Откуда я знаю? Нужно дождаться ответа тренера и пресс-службы», - приводит слова Безуглова «Матч-ТВ».

Напомним, ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе B подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).