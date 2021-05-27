Жиру перейдет в «Милан» после финала Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Оливье Жиру подписал контракт с «Миланом». Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, француз перейдет в итальянскую команду в качестве свободного агента, а его соглашение будет рассчитано на два сезона с зарплатой в четыре миллиона евро в год.

Отмечается, что «россонери» объявят о трансфере игрока после финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся английские «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая в Порту на стадионе «Драгау». Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Добавим, в минувшем сезоне Жиру провел за «Челси» 31 матч и забил 11 голов. В составе лондонского клуба форвард становился победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии.