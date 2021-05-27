«Ливерпуль» хочет заменить Вейналдума на Тилеманса

Руководство «Ливерпуля» всерьез заинтересовано в приобретении центрального полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса ближайшим летом.

По информации Het Nieuwsblad, «мерсисайдцы» рассматривают кандидатуру 24-летнего бельгийца в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму, покинувшему клуб по окончании сезона-2020/21 в статусе свободного агента. Ожидается, что игрок сборной Нидерландов перейдет в «Барселону».

Тилеманс присоединился к составу «Лестера» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим футболистом команды по версии болельщиков «лис» – на его счету 51 проведенная встреча, в которых хавбек забил девять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.