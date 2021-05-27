Канчельскис - о победе «Вильярреала» в ЛЕ: Эмери - величина, ему уже можно памятник поставить

Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что главному тренеру «Вильярреала» Унаи Эмери стоит воздвигнуть памятник после победы над английской командой в финале Лиги Европы.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба - 11:10.

«Эмери, конечно, величина, это уже говорит о чем-то, ему, наверное, памятник нужно поставить, делает невозможное возможным, столько турниров выиграл. Наверное, нужно какое-то противоядие иметь против Эмери, я рад за него чисто по-человечески», - приводит слова бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, что «Вильярреал» стал обладателем трофея ЛЕ впервые в своей истории. Эмери побеждает в этом турнире в четвертый раз, это рекордный показатель. Ранее он трижды брал титул с «Севильей».