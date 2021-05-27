Нурмагомедов хочет видеть Конте на посту главного тренера «Реала»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость об возможном уходе из «Реала» главного тренера Зинедина Зидана.

Ранее данную информацию распространил итальянский журналист Фабрицио Романо. 32-летний россиянин считает, что занять место французского специалиста должен экс-наставник «Интера» Антонио Конте, покинувший стан «нерадзурри» 26 мая.

– Конте, – написал Нурмагомедов в комментариях к посту об уходе Зидана из «Реала» на странице портала 433 в Instagram.

48-летний Зидан вновь возглавил мадридский клуб в марте 2019 года. В прошедшем сезоне «сливочные» не смогли завоевать ни одного трофея, заняв второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также завершив свои выступления в Лиге чемпионов на стадии полуфинала.