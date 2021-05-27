«Челси» планирует расстаться с пятью футболистами

Лондонский «Челси» в ближайшее трансферное окно покинут пять игроков, которые редко проходили в состав. Об этом сообщает Sunday World.

По информации источника, главный тренер «аристократов» Томас Тухель в дальнейшем не видит в команде голкипера Кепу Аррисабалагу, полузащитников Каллума Хадсона-Одои, Росса Баркли и Рубена Лофтуса-Чика, а также форварда Тэмми Абрахама.

Отмечается, что вырученные средства с продажи игроков пойдут на приобретение подходящих для немецкого специалиста футболистов.

Напомним, в сезоне-2020/21 «Челси» финишировал в АПЛ на четвертом месте и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча - в 22:00 по московскому времени.