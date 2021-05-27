Холанд станет приоритетной целью «Реала» в летнее трансферное окно

Руководство «Реала» намерено усилить состав своей команды в летнее межсезонье.

Как сообщает Marca, мадридский клуб намерен потратить около 150 миллионов евро на покупку новых игроков. При этом отмечается, что «сливочные» считают своим приоритетом подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Также стало известно, что испанская команда рассматривают продажу трех своих футболистов – защитников Рафаэля Варана и Марсело и нападающего Луки Йовича.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В прошедшем сезоне 20-летний норвежец забил 41 гол и отдал 12 ассистов в 41 матче. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.