Официально: «Рубин» подписал полузащитника «Норчепинга» Хакшабановича

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе в команду флангового полузащитника «Норчепинга» Сеада Хакшабановича.

По информации источника, контракт 22-летнего черногорца с клубом из Казани рассчитан на пять лет. В российской команде футболист будет выступать под 99-м номером.

ФК «Рубин»

Хакшабанович защищал цвета шведского клуба с января 2019 года. В общей сложности он отыграл за команду 76 матчей, забил 21 гол и отдал 25 ассистов. Ранее в своей карьере футболист играл за «Вест Хэм», «Малагу» и «Хальмстад».

За сборную Черногории защитник провел десять встреч.