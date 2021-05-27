Источник: Лукаку и Санчо являются приоритетными целями для «Челси»

Лондонский «Челси» в ближайшее трансферное окно нацелится на приобретение форварда «Интера» Ромелу Лукаку и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Sunday World.

По данным источника, после успешного сезона-2020/21 владелец клуба Роман Абрамович принял решение выделить средства на усиление команды. Руководство «аристократов» довольно результатами работы главного тренера Томаса Тухеля и предоставит возможность немецкому специалисту участвовать в трансферной политике «Челси».

Отмечается, что трансфер Лукаку стал возможен после того, как миланский «Интер» покинул Антонио Конте. У Санчо истекает соглашение с «Боруссией» через год, поэтому немецкий клуб рассмотрит предложения по продаже англичанина.

При этом лондонцы не планирует возвращать в команду нападающего «Реала» Эдена Азара.

Напомним, в нынешнем сезоне «Челси» финишировал в АПЛ на четвертом месте и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча - в 22:00 по московскому времени.