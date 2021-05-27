«Продал родину, выбрал деньги». Джикия - о критике грузинских болельщиков в его адрес

Футболист сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о критических высказываниях в его адрес со стороны грузинских болельщиков за выбор в пользу российской команды.

«Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: «Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере. Это сборная страны с населением 150 миллионов человек, и ты - грузин - будешь там бегать» (смеется).

Хейт тоже был. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», - приводит слова защитника «СЭ».

Напомним, что Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. За это время он провел за команду 31 матч и забил один гол. Предстоящим летом Георгий отправится на Евро-2020, где подопечные Станислава Черчесова в группе B сыграют с национальными командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).