Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» ведет переговоры с главным тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по поводу его возможного возвращения к работе в лондонском клубе.

Как утверждает The Athletic, 49-летнему специалисту интересен вариант к продолжению своей карьеры в АПЛ. Таким образом, аргентинец готов рассмотреть предложение «шпор». В то же время парижская команда не собирается отпускать тренера в летнее межсезонье.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством клуб занял второе место в турнирной таблице лиги 1, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (1:2, 0:2). При нем парижане стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции.

Что касается «Тоттенхэма», то аргентинец руководил командой в период с 2014 по 2019 год.