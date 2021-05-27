Джикия - о первом официальном матче за Россию: На трибунах Путин, а я первым же касанием отдаю в аут

Футболист сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем первом официальном матче за национальную команду на Кубке конфедерации против Новой Зеландии (2:0).

«Весь Кубок конфедераций провел в основе. Помню матч против Новой Зеландии. Играл правого центрального защитника. Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович, первые секунды, мне дают пас, и я как даю правой в аут. Думаю: нормальное начало…», - приводит слова защитника «СЭ».

Напомним, что Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. За это время он провел за команду 31 матч и забил один гол. Предстоящим летом Георгий отправится на Евро-2020, где подопечные Станислава Черчесова в группе B сыграют с национальными командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).