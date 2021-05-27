«Бавария» подписала защитника «Рединга» Ричардса

Левый защитник «Рединга» Омар Ричардс на правах свободного агента перешел в «Баварию», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Отмечается, что 23-летний англичанин подписал четырехлетний контракт с командой бундеслиги. Футболист будет выступать под третьим номером.

– Мы очень рады, что Ричардс стал игроком нашей команды. Омар – очень техничный защитником с прекрасной левой ногой. Мы верим, что он проявит себя в клубе, – сказал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Ричардс находился в клубной системе «Рединга» с июля 2013 года. В общей сложности он провел за клуб чемпионшипа 104 матча, забив три гола.