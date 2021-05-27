Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций на своем сайте опубликовала свежий рейтинг для мужских национальных команд.
Сборная России осталась на 39-м месте, имея в своем активе 1462 очка.
В первой десятке изменений не произошло. На первой строчке располагается команда Бельгии (1783), вторыми идут французы (1757). Тройку лучших замкнула сборная Бразилии (1742).
Напомним, что сборная России попала в финальный этап чемпионата Европы-2020. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по группе B станут Бельгия, Дания и Финляндия.
1 и 5 июня российская команда сыграют в товарищеских матчах против Польши и Болгарии соответственно.