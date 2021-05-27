Дмитрий Черышев: Лига Европы – это турнир Эмери, победа «Вильярреала» закономерна

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев оценил победу «Вильярреала» в финальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти).

Напомним, что 52-летний специалист был помощником нынешнего наставника «желтой субмарины» Унаи Эмери в андалусийском клубе в сезоне-2015/16.

– Результат закономерен. Да, были моменты, когда «Манчестер Юнайтед» наседал, прессинговал. Тем не менее, «Вильярреал» спокойно все выдержал – для меня это особенно радостно. Благодаря хорошему подбору игроков и коллективным действиям под руководством Эмери испанская команда заслуженно победила. Лига Европы – это турнир Эмери? Конечно! – приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Эмери стал первым тренером в истории, победившим четыре трофея Лиги Европы. Ранее он трижды побеждал данный кубок, работая в «Севилье».