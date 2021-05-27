Бердыев назначен советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата». Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу клуба.

Отмечается, что специалист будет отвечать за сопровождение и консультации в основном составе, академии клуба и проекте «Кайрат» Москва.

Ранее тренер присутствовал в компании руководителей казахской команды на матче прошлого тура чемпионата страны с «Астаной».

Напомним, Бердыев дважды приводил «Рубин» к чемпионскому титулу в России и становился серебряным призером РПЛ вместе с «Ростовом».