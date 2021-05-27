Президент «Барселоны» Лапорта намерен вернуть Гвардиолу

Руководитель «Барселоны» Жоан Лапорта желает вернуть на должность главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, сейчас возглавляющего «Манчестер Сити». Об этом сообщает As.

По информации источника, функционер планирует уволить нынешнего наставника клуба Рональда Кумана. Отмечается, что президент каталонцев встретится с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Матч состоится 29 мая в Порту на стадионе «Драгау» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, «Барселона» под руководством Гвардиолы трижды побеждала в чемпионате Испании и Суперкубке страны, а также по два раза выигрывала Лигу чемпионов, Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.