Официально: Зидан покидает мадридский «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинеддин Зидан уходит со своей должности. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы выражаем нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал Мадрид».

Зидан - один из величайших мифов Реала, и его легенда выходит за рамки того, кем он был в качестве тренера и игрока нашего клуба. Он знает, что «Реал» всегда будет являться его домом», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 «сливочные» финишировали на втором месте в чемпионате Испании, вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и завершили выступление в Кубке страны в 1/16.

Под руководством французского специалиста «Реал» трижды подряд выигрывал ЛЧ (2016, 2017, 2018).