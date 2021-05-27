Юрий Семин: Кварацхелия закономерно выбран лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2020/21

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил новость о том, что фланговый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона чемпионата России.

Отметим, что в розыгрыше РПЛ 20-летний грузин отыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.

– Хвича закономерно выбран лучшим молодым игроком. Это было очевидно с того момента, когда он впервые появился в «Локомотиве». Ему повезло, он попал в «Рубин» к прекрасному тренеру, что позволило ему раскрыть свои лучшие качества – обводка, индивидуальные действия. Стоит ли ему уезжать в другой чемпионат? Кварацхелия может прогрессировать в любых условиях. Хвича должен понять, что для него интереснее, – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб из Казани 51 встречу, отличившись семью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны «Милана», «Севильи», «Ювентуса» и «Лидса». При этом отец футболиста заявил, что его сын точно покинет РПЛ ближайшим летом.