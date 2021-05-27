«Чемпионат водокачки – это когда проигрываем «Брюгге». Созин раскритиковал гендиректора «Зенита»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выступил с критикой в адрес генерального директора «Зенита» Александра Медведева за слова про молодежное первенство.

Ранее 65-летний специалист заявил, что главной задачей тренеров академии петербургского клуба является подготовка футболистов для выступления на взрослом уровне. Он назвал молодежный турнир «первенством водокачки», победа в котором приводит к исчезновению хороших игроков.

– Я с удивлением обнаружил высказывание Медведева о том, что чемпионат молодежных команд, оказывается, выигрывать не престижно и «чемпионат водокачки» – это не уровень спортивных состязаний. Если бы этот молодежное первенство выиграл «Зенит», нам бы сказали, что это великолепный турнир. Хотелось бы сказать Медведеву, что «водокачка» – это когда мы «Брюгге» проигрываем два раза подряд и когда мы из группы в ЛЧ не выходим никогда, – приводит слова Созина Sport24.

Отметим, что в молодежном первенстве сезона-2020/21 досрочным чемпионом стал ЦСКА, набравший 65 очков. «Зенит» занял третье место в турнирной таблице (62 очка).