Хохлов считает, что Зидан ушел из «Реала» из-за проблем внутри команды

Дмитрий Хохлов, выступавший во время карьеры футболиста в Испании в составе «Реала Сосьедада», назвал возможные причины ухода Зинедина Зидана с должности главного тренера мадридского «Реала».

«Если человек принимает такое решение — значит, его внутри команды что-то не устраивает. Что это может быть — я не знаю. Есть много вещей. У «Реала» каждый год одна задача — первое место. Все остальные результаты руководство не устраивают. Я не могу сказать, что Зидан провалился. Он работал хорошо, но первое место не взял», - приводит слова Хохлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам сезона-2020/21 «сливочные» финишировали на втором месте в чемпионате Испании, вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и завершили выступление в Кубке страны в 1/16.

Под руководством французского специалиста «Реал» трижды подряд выигрывал Лигу Чемпионов (2016, 2017, 2018).